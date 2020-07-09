Віктору Януковичу - 70. Куди зник колишній президент?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так виглядав Янукович на останній пресконференції в Росії у лютому 2019 року

Колишньому президентові-втікачеві Віктору Януковичу 9 липня виповнюється 70 років. Цей ювілей він зустрічає в Росії. В Україні його заочно засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді.

Проти нього розслідують й інші кримінальні справи з підозрами у тяжких злочинах.

Він всі звинувачення спростовує і заявляє, що планує колись повернутися до України.

BBC News Україна зібрала все, що відомо останнім часом про колишнього президента.

Де він зараз?

В Росії політик переховується з 2014 року. Всі ці роки він на людях з'являється нечасто.

Провів кілька пресконференцій, але за останні понад пів року від нього нічого не чути. Лише кілька заяв у письмовому вигляді через адвокатів.

Зникнення Януковича з публічного простору в українських політичних колах пов'язують то з проблемами зі здоров'ям, то сімейними обставинами.

Журналістка Соня Кошкіна у лютому цього року написала, що Янукович став "молодим батьком". Каже, нібито в нього народився син Григорій. Новина швидко розлетілася в українських ЗМІ. Але підтвердження цієї інформації так і немає.

Останнім часом Віктор Янукович напряму не спілкується зі ЗМІ, лише через адвокатів.

Наприклад, його захисники наполягали на участі в апеляції на вирок про держзраду у режимі відеоконференції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перша пресконференція Януковича після втечі з України, 28 лютого 2014 рік. На фото він тримає ручку, яку згодом поламає. Це відео стало шалено популярним в соцмережах.

У російських ЗМІ Віктора Януковича останні пів року майже не згадували - в основному піднімали його архівні цитати та відео.

ВВС News Україна звернулася до адвокатської компанії Aver Lex, яка захищає інтереси колишнього президента, аби отримати хоч якусь інформацію - де перебуває Янукович і чим зараз займається.

Там повідомили, що можуть надавати інформацію лише щодо юридичних справ клієнта, але не про особисте життя.

Питання про те, де і з ким зустрічає свій ювілей Віктор Янукович і чому припинив спілкуватися з журналістами, лишається відкритим.

Дві заяви з надією на нову владу

Адвокати двічі за останні пів року оприлюднювали заяви експрезидента: у лютому - з нагоди роковин розстрілів активістів на Майдані та у квітні, коли він казав про готовність співпрацювати із оновленим складом Державного бюро розслідувань у справах Майдану.

У першій заяві Янукович висловлював надію на співпрацю з новою українською владою.

"Перші кроки Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності у країні. На цьому шляху потрібні союзники, компетентні виконавці... Я робитиму все, щоб країна не втратила цю надію, щоб мир і стабільність прийшли на нашу землю", - ішлося у зверненні експрезидента у лютому.

Другу заяву адвокатське об'єднання Aver Lex поширило у квітні. Віктор Янукович звертався до Державного бюро розслідувань і висловлював готовність співпрацювати зі слідчими "для встановлення істини у подіях 2014 року" на Майдані Незалежності і в Криму.

Заочний арешт та підозри

У січні 2019 року Оболонський суд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Копирайт изображения Уніан Image caption Янукович брав участь у судових засіданнях справи про держзраду в режимі відеозв'язку

Але окрім цієї, колишній президент фігурує в інших кримінальних розслідуваннях, зокрема, у справі про розстріли на Майдані.

У травні 2020 року Печерський райсуд Києва ухвалив постанову в цьому провадженні про заочне взяття під варту Віктора Януковича, без права вносити заставу.

Януковича підозрюють в організації переслідувань і вбивств активістів на Майдані Незалежності у лютому 2014-го, а також у перевищенні службових повноважень.

Заочний арешт дозволяє розпочати процедуру екстрадиції. Проте вона малоймовірна, оскільки Росія надала Януковичу тимчасовий політичний притулок. Термін вибігає 26 жовтня цього року, однак швидше за все, цей статус для експрезидента продовжать, як це відбувалося і раніше.

Окрім того, наприкінці червня ДБР повідомило про підозру Януковичу та двом його колишнім міністрам оборони - Павлу Лебедєву та Дмитру Саламатіну - у державній зраді на користь Росії.

Їм інкримінують дії, спрямовані на підрив обороноздатності та суверенітету країни впродовж 2012-2014 років.

Проте адвокат Віталій Сердюк 1 липня звинуватив ДБР у поширенні неправдивої інформації. Він каже, що ніяких офіційних процесуальних дій для вручення підозри його клієнту не було.

Де живе Янукович?

Усі ці роки журналісти як в Україні, так і в Росії не змогли з'ясувати достеменно, де саме живе експрезидент.

Як вказує правозахисна організація Transparency International в Росії, швидше за все, Віктор Янукович живе не в одному місці, а може перебувати у принаймні чотирьох.

Копирайт изображения Уніан Image caption Резиденція "Межигір'я" на Київщині, де раніше жив Віктор Янукович. Тепер це національний парк, який можуть відвідати всі охочі

Перше - це місце його реєстрації у Росії в Ростові-на-Дону, яку неодноразово із вказуванням точної адреси демонстрував адвокат Віталій Сердюк.

Цю адресу підтвердила міграційна служба і генпрокуратура РФ. За нею розташоване котеджне містечко, до якого потрапити неможливо.

СБУ раніше повідомляла, що за даними спецслужб, Віктор Янукович живе у Підмосков'ї. Селище Баківка відкрито називав покійний нині співак Йосип Кобзон. Він твердив, що його маєток і маєток, де живе Янукович, розділяє лише великий паркан. Цей будинок нібито є дачею на балансі міністерства внутрішніх справ Росії.

Видання "Медуза" дослідило, що сусідами Януковича на той час були не лише Йосип Кобзон, але й модельєр Валентин Юдашкін і патріарх РПЦ Кирило.

Четверте місце, яке називали, - Сочі. Російська преса писала, що саме тут цивільна дружина Януковича Любов Полежай зайнялася бізнесом.

У ЗМІ навіть публікували імовірний будинок Януковича - на схилі гори Благодать.

Також припускають, що Янукович може бувати і в Криму, де він має нерухомість. За деякими свідченнями, там живе його перша дружина Людмила та похований син Віктор.

Копирайт изображения Уніан Image caption Віктор Янукович та його перша дружина Людмила, вересень 2007 рік

Українські ЗМІ писали, що Людмила Янукович живе в будинку в Ялті та займається бізнесом - нібито володіє мережею супермаркетів у Севастополі. Але точного підтвердження цьому немає.

"Цілком можливо, що Віктор Янукович може періодично перебувати у всіх цих місцях, змінюючи їх без особливих проблем, користуючись опікою російської влади", - писала Transparency International в Росії про колишнього президента України.

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