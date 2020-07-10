Де живе президент Зеленський. Випуск новин.

У випуску 10 липня

Президентська дача Зеленського: чому він туди переїхав?

Коронавірус у Мексиці: як наркокартелі допомагають нужденним.

Коронавірус та повені: як постраждав туризм у Карпатах.

Наслідки пандемії: як захисні маски можуть вбивати китів у океані.

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