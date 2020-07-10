Де живе президент Зеленський. Випуск новин.

  • 10 липня 2020

У випуску 10 липня

  • Президентська дача Зеленського: чому він туди переїхав?
  • Коронавірус у Мексиці: як наркокартелі допомагають нужденним.
  • Коронавірус та повені: як постраждав туризм у Карпатах.
  • Наслідки пандемії: як захисні маски можуть вбивати китів у океані.

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