Де живе президент Зеленський. Випуск новин.
- 10 липня 2020
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У випуску 10 липня
- Президентська дача Зеленського: чому він туди переїхав?
- Коронавірус у Мексиці: як наркокартелі допомагають нужденним.
- Коронавірус та повені: як постраждав туризм у Карпатах.
- Наслідки пандемії: як захисні маски можуть вбивати китів у океані.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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