ВВС Журнал
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Чому деякі люди безпідставно жорстокі
Навмисно завдати болю комусь, хто нічого вам не зробив і нічим вам не загрожує, здається немислимою жорстокістю. Однак це трапляється частіше, ніж ми собі уявляємо. Чому люди на це здатні?
Ірландський Робін Гуд і його незнайдені скарби
Ірландія наближається до важливої дати - 100-річчя здобуття незалежності від Великої Британії. Розбійник, чиї скарби досі не знайшли, вів в одному з куточків цієї країни власну боротьбу проти британських окупантів - доступними йому способами.
Найкращі серіали 2020. Вибір BBC Culture
Найкращі драми, комедії та екранізації від Netflix, HBO та інших стрімінгових каналів. Кінокритики BBC Culture підбивають перші підсумки року на телебаченні.
Алюміній і печінка акули - навіщо їх додають у вакцини
Річ у тім, що більшість вакцин без них не працює, але чому, достеменно ніхто не знає.
Чому ми "чуємо" слова, коли про щось думаємо
Коли ми свідомо про щось міркуємо, ми "чуємо" в голові голос. Нові дослідження внутрішнього мовлення відкривають дещо важливе про те, як формується мова в нашому мозку.
Острів надії. Як Мальдіви будують місто майбутнього в океані
Рятуючись від наступу океану, Мальдіви будують штучний острів, куди згодом зможуть переселитися мешканці всього архіпелагу. Яким буде це місто майбутнього?
Як зародилося життя на Землі. Вчені розкривають секрети
Сьогодні життя охоплює кожен клаптик Землі, але коли планета тільки сформувалася, вона була мертвим каменем. Як і коли стався знаковий перехід? З чого почалося життя?
Ліки від заїкання. Вчені їх винайшли та тестують на людях
Причини і механізм заїкання, від якого страждають мільйони людей у світі, залишалися незрозумілими століттями. Останні дослідження пов'язують розлад із певними генами та змінами в роботі мозку, що дає надію на нові, ефективніші методи лікування.
Російська радіостанція-привид. Кому вона передає свої моторошні сигнали
Радіостанція МДЖБ, або "Дзижчалка", веде свої дивні передачі на коротких хвилях з 1982 року. Кому призначене це дзижчання і зачитування в ефірі безглуздих цифр і слів?
Ризиковано і неетично. Як винайшли першу вакцину
Колись віспа вбивала мільйони людей. Але одне випадкове відкриття зробило революцію в охороні здоров'я людства і врятувало життя багатьох.
Як хірурги навчилися робити операції на серці
Ще 70 років тому безпечні операції на серці фактично не робили. Незабаром група хірургів запропонувала революційне рішення - і проклала шлях до рятування життів.
Чому жінки досі беруть прізвище чоловіка після одруження
Традиція змінювати дівоче прізвище в шлюбі залишилася з патріархальних часів. Але чому, попри досягнення фемінізму, так багато жінок і досі дотримуються її?
Маловідома побічна дія щеплення, яка може врятувати життя
Вже понад століття вчені помічають несподівані переваги деяких вакцин, не пов'язані безпосередньо з метою щеплення. Тепер дослідники намагаються з'ясувати, чому так відбувається.