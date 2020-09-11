Україна червоніє, хворих на Covid-19 більшає. Випуск новин
У випуску 11 вересня:
- Пік захворюваності на коронавірус в Україні, за добу зареєстрували понад три тисячі випадків. Розбираємося в причинах.
- Півроку від початку пандемії, розповідаємо про ситуацію з Covid-19 у країнах, де найбільше хворих - США, Індії та Бразилії.
- Український капітан, що врятував мігрантів у Середземному морі. Як живеться біженцям на борту танкера.
- І Чорнобиль як рай для тварин. Яких звірів можна зустріти у Зоні відчуження.
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