Про що говорили Лукашенко із Путіним. Випуск новин

У випуску 14 вересня:

  • Півтора мільярда доларів кредиту від Путіна для Білорусі. Та чи лише грошей приїздив просити Лукашенко у Сочі?
  • Білорусь продовжує бунтувати. Кого тепер затримують на акціях протесту.
  • Навального відключили від апарату штучної вентиляції легень. А незалежні лабораторії у Франції та Швеції підтвердили, що його отруїли саме «Новачком».
  • І перший знову закрився. Ізраїль запроваджує жорсткий крантин, але інші країни не поспішають цього робити.
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