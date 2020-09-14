Про що говорили Лукашенко із Путіним. Випуск новин
У випуску 14 вересня:
- Півтора мільярда доларів кредиту від Путіна для Білорусі. Та чи лише грошей приїздив просити Лукашенко у Сочі?
- Білорусь продовжує бунтувати. Кого тепер затримують на акціях протесту.
- Навального відключили від апарату штучної вентиляції легень. А незалежні лабораторії у Франції та Швеції підтвердили, що його отруїли саме «Новачком».
- І перший знову закрився. Ізраїль запроваджує жорсткий крантин, але інші країни не поспішають цього робити.
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