Хто із українців фігурує у витоку банківських документів. Випуск новин

У випуску 21 вересня:

  • Великий витік фінансових документів показав, як деякі банки дозволяли переміщати брудні гроші, а російським олігархам - обходити санкції.
  • Перед посадкою на літак - тест на коронавірус. В аерпорту Рима пасажирів перевіряють на Covid-19.
  • Не церковні миші, а церковні білки. На Чернігівщині священик прихистив білченя, яке опинилось у храмі.
Пропустити YouTube допис, 1
Підпис до відео, Увага: інші сайти можуть містити рекламу

Кінець YouTube допису, 1

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!