Хто із українців фігурує у витоку банківських документів. Випуск новин
У випуску 21 вересня:
- Великий витік фінансових документів показав, як деякі банки дозволяли переміщати брудні гроші, а російським олігархам - обходити санкції.
- Перед посадкою на літак - тест на коронавірус. В аерпорту Рима пасажирів перевіряють на Covid-19.
- Не церковні миші, а церковні білки. На Чернігівщині священик прихистив білченя, яке опинилось у храмі.
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