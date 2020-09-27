Хто загинув в авіакатастрофі Ан-26. Повний список

Трагедія сталася 25 вересня близько дев'ятої вечора поблизу міста Чугуїв на Харківщині. Літак АН-26, що виконував нічний навчальний політ, впав під час приземлення за 2 кілометри від військового аеропорту. Загиблі курсанти навчалися справі штурманів, а керували польотом досвідчені пілоти.