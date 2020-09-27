Хто загинув в авіакатастрофі Ан-26. Повний список
Міністерство оборони України оприлюднило імена загиблих у катастрофі АН-26.
Трагедія сталася 25 вересня близько дев'ятої вечора поблизу міста Чугуїв на Харківщині. Літак АН-26, що виконував нічний навчальний політ, впав під час приземлення за 2 кілометри від військового аеропорту. Загиблі курсанти навчалися справі штурманів, а керували польотом досвідчені пілоти.
Ось повний список загиблих:
Майор КИШЕНЯ Богдан В'ячеславович, командир загону авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї.
Капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, штурман загону авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї.
Капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, другий штурман корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї.
Старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, штурман корабля авіаційного загону пошуково - рятувального забезпечення транспортної авіаційної ескадрильї.
Старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, бортовий авіаційний технік авіаційного загону транспортної авіаційної.
Прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, старший повітряний радист авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї.
Прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, старший бортовий механік авіаційного загону пошуково-рятувального забезпечення транспортної авіаційної ескадрильї.
Курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил:
Молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович.
Солдат БОЙКО Олександр Анатолійович.
Солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович.
Солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович.
Солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович.
Солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович.
Солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович.
Солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович.
Сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович.
Солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович.
Солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович.
Старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович.
Солдат ДУДЛА Артем Михайлович.
Солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович.
Солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович.
Солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович.
Солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович.
Солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович.
Старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович.