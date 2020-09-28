Що спільного між Карабахом і Донбасом. Випуск новин
У випуску 28 вересня:
- У Нагірному Карабаху активне збройне протистояння. Є загиблі серед військових і цивільних. Говоримо про спільне і відмінне цього конфлікту із конфліктом на Донбасі.
- Він бачив авіакатастрофу на власні очі. Історія очевидця, який допомагав рятувати постраждалих у літаку Ан-26 під Чугуєвом.
- Білорусь протестує, міліція затримує противників Лукашенка. Говоримо з останнім із лідерів опозиції, який ще не виїхав із країни і якого не переслідує поліція.
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