Що спільного між Карабахом і Донбасом. Випуск новин

У випуску 28 вересня:

У Нагірному Карабаху активне збройне протистояння. Є загиблі серед військових і цивільних. Говоримо про спільне і відмінне цього конфлікту із конфліктом на Донбасі.

Він бачив авіакатастрофу на власні очі. Історія очевидця, який допомагав рятувати постраждалих у літаку Ан-26 під Чугуєвом.

Білорусь протестує, міліція затримує противників Лукашенка. Говоримо з останнім із лідерів опозиції, який ще не виїхав із країни і якого не переслідує поліція.

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