Чи відпустять Марківа? Випуск новин
У випуску 29 вересня:
- У Італії розпочалася апеляція у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Захист підготував нові докази. Які вони і чи візьмуть їх до розгляду?
- Петро Порошенко заразився коронавірусом. А кількість померлих від Covid-19 перевищила мільйон.
- Загострення у Нагірному Карабаху. Вірменія повідомляє про збитий винищувач і звинувачує Туреччину. Азербайджан і Туреччина це відкидає.
- І роковини розстрілів у Бабиному Яру. Як відновлюють забудований меморіал?
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