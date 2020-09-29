Чи відпустять Марківа? Випуск новин

У випуску 29 вересня:

  • У Італії розпочалася апеляція у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Захист підготував нові докази. Які вони і чи візьмуть їх до розгляду?
  • Петро Порошенко заразився коронавірусом. А кількість померлих від Covid-19 перевищила мільйон.
  • Загострення у Нагірному Карабаху. Вірменія повідомляє про збитий винищувач і звинувачує Туреччину. Азербайджан і Туреччина це відкидає.
  • І роковини розстрілів у Бабиному Яру. Як відновлюють забудований меморіал?
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