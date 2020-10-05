Кого підтримує Україна у конфлікті в Нагірному Карабаху? Випуск новин

У випуску 5 жовтня:

  • Обстріли населених пунктів у Нагірному Карабаху. Куди подітися цивільним?
  • Чи продаватиме Україна зброю Вірменії, Азербайджану і Туреччині? Екслюзивне інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
  • Трамп вийшов з лікарні, але ще не виписався. Подробиці стану здоров'я президента США.
  • Із прибиральниць - у мери. Чудасії місцевих виборів у Росії або як технічна кандидатка раптово перемогла.
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