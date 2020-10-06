Зеленський: У Росії станеться суспільний вибух

Автор фото, УКРІНФОРМ

Президент Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна та Олександра Лукашенка дослухатися до власних громадян - зокрема тих, хто виходить на протести в Мінську та Хабаровську.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Politico, яке вийшло напередодні чергового саміту Україна-ЄС в Брюсселі.

"Владі треба дослухатися до людей. І найголовніше: кидаючи людей, які мають іншу точку зору, у поліцейські "бобики" чи використовуючи кийки, інші засоби, не можна побудувати діалог з людьми. І це стосується кожної з цих країн. Повинен бути діалог, людей потрібно чути. Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін", - наголосив президент.

Президент вважає, що у Росії варто чекати на соціальний вибух, як і в Білорусі.

"Те, що відбувається сьогодні в Хабаровську, - це дуже зрозуміла позиція людей, які виходять (на мітинги. - Ред). У них є своя думка. І найголовніше, що на них не можна впливати лише за допомогою нинішньої інформаційної політики Російської Федерації, не можна промивати мізки. Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух. Те саме ми бачимо сьогодні в Білорусі", - вважає Володимир Зеленський.

За словами Politico, до Брюсселя Зеленський їде з "проханням і пропозицією". Він проситиме ЄС і надалі підтримувати Україну в конфлікті з Росією - через санкції, а також через поглиблення економічних і політичних зв'язків з Києвом. А зі свого боку Україна пропонує допомогти у виробництві вакцини проти коронавірусу, коли вона буде готова, додає Politico.

Розмірковуючи про війну на Донбасі, Зеленський підтвердив готовність України виконувати Мінські домовленості, але вкотре наголосив, що провести місцеві вибори на окупованих територіях "фізично неможливо", поки Київ не поверне контроль над кордоном.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Протести у Хабаровську

Зеленський також поскаржився на деякі пункти "Мінську-2", на які підписався його попередник Петро Порошенко - зокрема це стосується конституційної реформи - але додав, що наразі ці домовленості залишаються єдиним шляхом до розв'язання конфлікту.

"Я особисто незадоволений тим форматом "Мінська" й послідовністю та формулюванням деяких пунктів, які були підписані. Я особисто повністю незадоволений саме складом цього формату. Це єдиний формат, у якому ми сьогодні працюємо", - зазначив президент, зазначивши, що змін до української конституції може вимагати тільки український народ.

На його думку, майбутнє України пов'язано з Заходом: "Українці хочуть жити в європейській Україні. Вони розуміють, що це шлях бути членом ЄС. Ми ментально більше європейці, ніж, вибачте, деякі країни ЄС".

Politico зазначило, що Зеленський досить обережно висловлювався щодо можливої участі Кремля в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального. На думку видання, ця обережність є свідченням "чутливості" становища українського президента, якому ще доведеться вести переговори з Путіним.

"Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити", - таку відповідь дав Зеленський.

Так само глава держави ухилився від прямої відповіді на питання про президентські вибори в США.

"Для нас дуже важливо, щоб Україна не втручалася у вибори будь-якої країни", - цитує його Politico. "При всій повазі до США, до їхнього головного політичного рішення - виборів президента - для мене особисто важливіше вирішити питання війни, ніж вибори в іншій країні. Ви маєте мене зрозуміти, бо я Президент України, а не іншої країни".

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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