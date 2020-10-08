Гроші на флот і торгова угода. Що везе Зеленський із Британії. Випуск новин

У випуску 8 жовтня:

Більше української курятини британцям, аудіогіди в музеях Лондона українською і позика на розбудову флоту. Які ще результати візиту президента Зеленського до Британії?

Життя на лінії вогню. Відвідуємо прифронтові азербайджанські міста біля Нагірного Карабаху, де все ще залишаються цивільні.

Світ і Україна знову фіксують величезну кількість випадків коронавірусу. Розбираємося, чи існує імунітет від хвороби.

І коли ліс згорів - допоможуть летючі лисиці. Як ці звірі мігрують на далекі відстані і розносять насіння.

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