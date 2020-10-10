У Хабаровську жорстко розігнали протести. Владі Росії увірвався терпець

Автор фото, Reuters

У Хабаровську спецпризначенці жорстко розігнали акцію протесту на підтримку арештованого ексгубернатора Сергія Фургала. Люди намагались розкласти наметове містечко.

У місті з середини літа на протести виходять десятки тисяч людей, а деякі марші могли збирати і сто тисяч.

Серед лозунгів протестувальників часто можна було почути образи у бік Володимира Путіна.

Коли чисельність протестувальників знизилась, поліція застосувала силу.

У 92-й день протестів були затримані щонайменше 25 осіб. Двох учасників неузгодженої з владою акції доправили в лікарню.

"Жінку оглянули і відпустили додому, другого оглядають лікарі. Стан задовільний", - сказав агентству Інтерфакс представник лікарні.

Раніше штаб опозиціонера Олексія Навального в Хабаровську повідомляв в "Твіттері", що в лікарні без свідомості перебуває Андрій Маклигін, водій відомого "Фургаломобіля" - машини з плакатами на підтримку ексгубернатора, а також жінка з травмою голови.

За даними мерії, в акції взяли участь 500 осіб. "Інтерфакс" пише про щонайменше тисячі учасників з посиланням на джерела в опозиції.

Автор фото, ВВС

Адміністрація міста пояснила, що силовики "були змушені втрутитися (...), коли протестувальники демонстративно розклали намети прямо на газонах головної міської пам'ятки", площі імені Леніна, і відмовлялися добровільно їх прибрати.

Активісти також транслювали гасла через динаміки, "створювали великі незручності пішоходам і гостям міста, що прогулюються площею".

Місцевий портал DVhab.ru назвав подію найжорсткішим розгоном мітингів в Хабаровську.

Акція почалася близько 12 години дня з півгодинного мітингу на площі імені Леніна перед будівлею уряду Хабаровського краю.

Потім учасники акції пройшли центральними вулицями міста і повернулись на площу. Там акцію жорстко припинили поліцейські.

Через кілька годин протести на площі Леніна поновилися.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Дівчина з плакатом на протестах 25 липня

Губернатора Фургала затримали 9 липня і відправили літаком до Москви. Його звинувачують в організації замовних вбивств підприємців в середині 2000-х років. Президент Володимир Путін 20 серпня відправив Фургала у відставку в зв'язку з втратою довіри.

Фургал провини не визнає. Він скаржився на тиск і погрози слідства.

На літні мітинги на його підтримку виходили десятки тисяч учасників. Також люди не підтримують присланого з Москви губернатора.

Одна з вимог протестувальників - повернути Фургала з Москви і проводити розслідування та суд в Хабаровському краї.

Протестувальники продовжують регулярно виходити на вулиці, але чисельність акцій поступово знижується.