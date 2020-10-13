Навіщо Зеленському “референдум”? Випуск новин
У випуску 13 жовтня:
- Президент Зеленський оголосив про всенародне опитування у день місцевих виборів. Що за цим може ховатися?
- У Нагірному Карабаху продовжують гинути цивільні. Наші кореспонденти слідкують за конфліктом із вірменського, і з азербайджанського боку.
- Нові коронавірусні обмеження в Україні. Карантин знову посилюють.
- Напередодні дня українського козацтва розповідаємо про козацьку каву - традицію, яку мало знають.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!