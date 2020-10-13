Навіщо Зеленському “референдум”? Випуск новин

У випуску 13 жовтня:

  • Президент Зеленський оголосив про всенародне опитування у день місцевих виборів. Що за цим може ховатися?
  • У Нагірному Карабаху продовжують гинути цивільні. Наші кореспонденти слідкують за конфліктом із вірменського, і з азербайджанського боку.
  • Нові коронавірусні обмеження в Україні. Карантин знову посилюють.
  • Напередодні дня українського козацтва розповідаємо про козацьку каву - традицію, яку мало знають.

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