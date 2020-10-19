Перемир’я не втрималося. За Карабах знову ідуть бої. Випуск новин

У випуску 19 жовтня:

Азербайджан рапортує про захоплення нових стратегічних територій, і обстріли своїх міст. Вірменія - про вбитих солдатів та цивільних.

Францію сколихнуло жорстоке вбивство вчителя, поліція проводить рейди в пошуках радикальних ісламістів.

Чи втручається Росія у американські вибори? І якщо так, то яким чином?

Врятувати кам'яні вишиванки. У Новій Каховці реставрують унікальні барельєфи.

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