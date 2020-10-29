Чи скасують безвіз через рішення КС. Тенеловини ВВС
У випуску 29 жовтня:
- Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО через рішення Конституційного суду змінити антикорупційне законодавство. Що на ньому вирішили?
- У Євросоюзі занепокоєні рішенням КС і вважають, кроки назад у боротьбі із корупцією можуть бути загрозою для безвізу.
- Напад із ножем у соборі в Ніцці. Чому Францією ширяться злочини на релігійному ґрунті.
- І як володіння вогнепальною зброєю впливає на вибори у США.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!