Чи скасують безвіз через рішення КС. Тенеловини ВВС

У випуску 29 жовтня:

  • Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО через рішення Конституційного суду змінити антикорупційне законодавство. Що на ньому вирішили?
  • У Євросоюзі занепокоєні рішенням КС і вважають, кроки назад у боротьбі із корупцією можуть бути загрозою для безвізу.
  • Напад із ножем у соборі в Ніцці. Чому Францією ширяться злочини на релігійному ґрунті.
  • І як володіння вогнепальною зброєю впливає на вибори у США.

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