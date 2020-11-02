Чи буде революція у Грузії. Теленовини ВВС
У випуску 3 листопада:
- Влада святкує, опозиція протестує. Що відбувається у Грузії після парламентських виборів, і до чого тут Саакашвілі.
- Бої у Нагірному Карабаху. Як у війні гине вже друге покоління.
- Доля покалічених силовиками у Білорусі. Історія квіткаря, якому дісталося за участь у протестах.
- І скільки коштує дорога у Білий Дім. Рахуємо вартість передвиборчої кампанії у США.
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