Чи буде революція у Грузії. Теленовини ВВС

У випуску 3 листопада:

  • Влада святкує, опозиція протестує. Що відбувається у Грузії після парламентських виборів, і до чого тут Саакашвілі.
  • Бої у Нагірному Карабаху. Як у війні гине вже друге покоління.
  • Доля покалічених силовиками у Білорусі. Історія квіткаря, якому дісталося за участь у протестах.
  • І скільки коштує дорога у Білий Дім. Рахуємо вартість передвиборчої кампанії у США.

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