Учені знайшли новий метод від похмілля

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Міцна чорна кава, холодний душ, пробіжка морозяним ранком — чого лише не роблять люди, коли потрібно терміново позбутися зайвого алкоголю в крові перед вильотом, виїздом чи важливою зустріччю. Список можна продовжувати на власний розсуд.

І жоден з цих способів не можна назвати надійним, пише Леонід Лунєв з Російської службі Бі-Бі-Сі.

Водночас щороку у світі від передозування алкоголем помирає 3 млн людей.

І ось, схоже, учені все-таки винайшли простий, дешевий і надійний метод, що дозволяє швидко очистити організм від спиртного.

Науковці відштовхувалися від того, що за очищення крові від алкоголю на 90% відповідає наша печінка. Змусити її працювати швидше ніхто не може, а ось допомогти їй можливо: якщо до роботи під'єднати легені, то алкоголь можна вивести з крові значно швидше.

Власне, винаходити щось нічого не довелося, просто медики адаптували для цієї потреби дихальний апарат ClearMate, який з 2019 року схвалили до застосування в США як засіб першої допомоги при отруєнні чадним газом.

"Це примітивний, низькотехнологічний пристрій можна виробляти будь-де, там ніякої електроніки, ніяких комп'ютерів або фільтрів, — зізнається один з авторів ідеї, анестезіолог Центральної лікарні Торонто Джозеф Фішер. - Я не можу зрозуміти, як ми не додумалися до цього ще десятиліття тому".

Автор фото, UHN Підпис до фото, Апарат простий і примітивний, але ефективний, кажуть вчені

І справді. Те, що при прискореному диханні етанол швидше випаровується з крові, відомо давно. Проблема у тому, що при цьому організм втрачає і двоокис вуглецю, а це теж небезпечно.

"Просто часто і глибоко дихати не вийде, тому що вже через пару хвилин у вас запаморочиться голова і ви втратите свідомість", - нагадує доктор Фішер.

Плюс апарату ClearMate полягає в тому, що він повертає в легені необхідну для підтримки правильного балансу кількість кисню і вуглекислоти.

Лабораторні експерименти, в яких брали участь п'ятеро добровольців, яким давали коктейль на основі горілки, засвідчили, що за допомогою ClearMate алкоголь виводиться з організму у три рази швидше, ніж зазвичай.

Результат вражає, але самі вчені визнають, що для вірогідних висновків п'яти добровольців замало. Та й з великими дозами, які можуть реально загрожувати здоров'ю, дослідники не експериментували.

Подробиці дослідження опубліковані в виданні Scientific Reports.