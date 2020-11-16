Молдова з новою президенткою Санду. Чого чекати Україні. Теленовини ВВС

У випуску 16 листопада:

  • Що нова президентка Молдови Мая Санду думає про відносини з ЄС та Росією. Екслюзивне інтерв'ю.
  • Чи вигідна Україні зміна влади у Молдові і чого Києву чекати від Санду. Аналіз експерта.
  • Російські миротворці заходять у Нагірний Карабах, а сторони все ще ховають загиблих у війні.
  • Таксі на орбіту: Space X вже вкотре доставляє астронавтів на орбіту, але вперше - комерційно.

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