Бізнес проти карантину. Теленовини ВВС

У випуску 17 листопада:

  • Верховна Рада так і не скасувала карантину вихідного дня. Попри протести і навіть сутички підприємців під стінами парламенту.
  • Новий день - нова вакцина. Американські розробники обіцяють ефективність у понад 90 відсотків. Коли чекати на препарат?
  • Діти на продаж. Розслідування ВВС виявило підпільну мережу в Кенії, де викрадають немовлят у бездомних матерів.
  • І новий поживний та екологічний делікатес. Чому нам варто замінити рибу в раціоні на медуз.

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