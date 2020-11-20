У Білорусі арештували лікаря і журналістку - заперечили версію Лукашенка про смерть активіста

Автор фото, Tut.by

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лікаря лікарні швидкої медичної допомоги, який розповів журналістам про результати медичного огляду Романа Бондаренка. Журналістку Tut.by, якій він це розповів, також затримали.

Вони спростовували версію про алкогольне сп'яніння загиблого, яку публічно озвучив Олександр Лукашенко.

Смерть побитого активіста спричинила нову хвилю антилукашенківських протестів у Білорусі, а в неділю силовики затримали понад тисячу людей.

Затриманий

31-річний Бондаренко помер минулого тижня в лікарні, куди потрапив після того, як його затримали у дворі свого будинку. Опозиція вже називає його Площею змін.

Він побачив, як люди в масках зривають біло-червоно-білі стрічки і спробував їм перешкодити. Під час бійки він вдарився головою.

Його відвезли на мікроавтобусі, на яких зазвичай затримують опозиціонерів, а пізніше з міліції його доставили в лікарню з набряком мозку.

Йому зробили операцію, а на наступний день Бондаренко помер. Після цього ввечері 12 листопада тисячі жителів Мінська влаштували акцію пам'яті у дворі, а в неділю, 15 листопада, силовики розганяли учасників акції "Я виходжу".

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Це останні слова, які Бондаренко написав в дворовому чаті. На недільних акціях затримали більше тисячі осіб.

Генпрокуратура в четвер повідомила, що порушила кримінальну справу проти лікаря клінічної лікарні швидкої допомоги і журналістки за статтею про розголошення лікарської таємниці.

"Діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив в злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (Tut.by), якому повідомив відомості про результати медичного огляду Романа Бондаренка. Тим самим він розголосив лікарську таємницю, при цьому представив недостовірну інформацію", - сказано в пресрелізі.

У ньому також говориться про тяжкі наслідки, які "вилились у підвищення напруженості в суспільстві, створення атмосфери недовіри до компетентних державних органів, спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".

Підозрювані затримані, заявили в прокуратурі.

Видання Tut.by своєю чергою повідомило, що журналістка Катерина Борисевич, яка готувала статтю про результати медичного огляду Бондаренка, повернулася додому в супроводі силовиків. Приблизно через пів години невідомі в масках вивели журналістку з під'їзду і відвезли.

Борисевич повезли в СІЗО КДБ, в якому статусі, поки невідомо, уточнили пізніше в Tut.by.

"Було нуль проміле алкоголю, взагалі нічого не знайшли"

Слідчий комітет Білорусі 13 листопада заявив, що у дворі будинку на вулиці Червякова в Мінську відбулася бійка між агресивно налаштованими місцевими жителями, які вішали стрічки, і особами, які їх знімали.

Співробітники міліції виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями та ознаками алкогольного сп'яніння.

Автор фото, Tut.by

У той же день версію про те, що Бондаренко був п'яний, підхопив президент Олександр Лукашенко.

"Виїхав посилений наряд міліції. Коли вони під'їхали, як зазвичай, всі розбіглися. А цей чи то травмований був, чи що... У нетверезому стані. Це визнано. Висновок сьогодні представив Слідчий комітет. Вони виклали це все. Він був п'яним. Звичайно , його взяли і повезли в цей відділ. Йому стало погано по дорозі, як мені доповіли. Вони викликали швидку допомогу і відправили його в лікарню", - говорив Лукашенко.

Своєю чергою портал Tut.by з посиланням на одного з лікарів повідомив, що загиблий був тверезий. "У Романа було нуль проміле алкоголю, взагалі нічого не знайшли", - сказав лікар лікарні швидкої медичної допомоги (його ім'я видання не називало).

Tut.by також публікував скрін діагнозу Бондаренка, в якому червоним кольором була підкреслена фраза "етанол крові 0%".

Увечері в четвер видання повідомило, що мати Бондаренка передала їм копію лабораторного аналізу сина. Етилового спирту в крові немає - в документі вказано значення 0%, пише Tut.by, підкреслюючи, що вони отримали дозвіл на публікацію цього документа.