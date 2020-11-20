Чи буде новий локдаун. Теленовини ВВС
У випуску 20 листопада:
- Уряд готує мерів міст до нового жорсткого карантину. Чи будуть його дотримуватися?
- 75 річниця Нюрнбергського процесу. Свідчення останніх очевидців.
- Прихильники Трампа говорять про сфальсифіковані вибори в США. Чи справді у президента украли перемогу?
- І мода на шахи повертається. Як серіал "Хід королеви" заохотив батьків відавати дівчат в шахові секції.
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