Чи буде новий локдаун. Теленовини ВВС

У випуску 20 листопада:

  • Уряд готує мерів міст до нового жорсткого карантину. Чи будуть його дотримуватися?
  • 75 річниця Нюрнбергського процесу. Свідчення останніх очевидців.
  • Прихильники Трампа говорять про сфальсифіковані вибори в США. Чи справді у президента украли перемогу?
  • І мода на шахи повертається. Як серіал "Хід королеви" заохотив батьків відавати дівчат в шахові секції.

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