Чи вигідний Україні новий держсекретар США. Теленовини ВВС
У випуску 23 листопада:
- Ентоні Блінкен, майбутній держсекретар США, знає Путіна не один десяток років, виступає за надання летальної зброї Україні та багато разів був в Києві.
- Перегони вакцин. Оксофрдський препарат наче і менш ефективний від німецького та американського. Але дешевший і його легше транспортувати.
- Право на аборти. Як Польща виборює свободу вибору для вагітних жінок, і чим обернеться ця боротьба.
- Брейк-данс у провінції. Відомий танцівник вчить дітей сучасним танцям і не тільки.
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