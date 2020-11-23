Чи вигідний Україні новий держсекретар США. Теленовини ВВС

У випуску 23 листопада:

  • Ентоні Блінкен, майбутній держсекретар США, знає Путіна не один десяток років, виступає за надання летальної зброї Україні та багато разів був в Києві.
  • Перегони вакцин. Оксофрдський препарат наче і менш ефективний від німецького та американського. Але дешевший і його легше транспортувати.
  • Право на аборти. Як Польща виборює свободу вибору для вагітних жінок, і чим обернеться ця боротьба.
  • Брейк-данс у провінції. Відомий танцівник вчить дітей сучасним танцям і не тільки.

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