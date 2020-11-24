Навіщо російська вакцина в Україні. Теленовини ВВС

У випуску 24 листопада:

  • Деякі проросійські медіа просувають ідею закупівлі вакцини Spuntik V для України. Але чому спеціалісти та медики проти?
  • Трамп погодився передати владу Байдену, але поразки на виборах президента США так і не визнав.
  • 100 жінок ВВС. Розпочинаємо серію матеріалів про історії успіху, які міняють світ. Перша - про уряд Фінляндії.
  • І майже від Києва до Лубен… Як сербський аграрій почав вирощувати коноплі на продаж.

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