Чим загрожує Україні дефіцит в бюджеті. Теленовини ВВС
У випуску 26 листопада:
- Ексклюзивне інтерв'ю міністра фінансів України Сергія Марченка. Про майже три мільйони доларів недостачі в бюджеті, обіцяну допомогу Зеленського бізнесу і корона вірусний фонд.
- Світ прощається з футбольною зіркою Дієго Марадоною. Яким запам'ятали шанувальники видатного аргентинця.
- 100 жінок ВВС. Говоримо зі Світланою Тихановською - лідеркою Білорусі у вигнанні.
- І бізнес на фрикаделях. Історія успіху української бізнесвумен, яка побудувала власну справу під час карантину.
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