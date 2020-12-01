Як вакцинувати всіх людей на планеті. Теленовини ВВС

У випуску 1 грудня:

Які вакцини вже в черзі на затвердження, і як зробити щеплення 7,7 мільярдам людей.

Коронавірус все ще страшна смертельна хвороба. Попри те, що більшість зараз переносять її в легкій формі. Про що не варто забувати - розповідає медик, який працює із тяжкими пацієнтами.

Скільки життів забрала війна у Нагірному Карабаху. Доля солдата, який пішов на фронт і зник безвісти.

Завод, який перетворився на креативний простір. Друге життя підприємства і матеріалів.