Як в Україні вакцинуватися від ковід. Теленовини ВВС

У випуску 3 грудня:

Поки світ готується до старту вакцинації, Україна ще навіть не почала закуповувати вакцини. То коли українці зможуть отримати щеплення? І на яких умовах?

Азербайджан вперше оприлюднив бойові втрати під час війни у Нагірному Карабаху і вони ще вищі, ніж у Вірменії.

Чи виживуть театри? Індустрія. Яка приносила Британії більше грошей, ніж автопром, опинилася на межі виживання.

Скучили за польотами? Тепер можна політати немов у небі, але насправді - на землі.