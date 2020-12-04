МОЗ пропонує локдаун на початку нового року. На три тижні

Автор фото, UNIAN

Міністерство охорони здоров'я не бачить сенсу запроваджувати жорсткий карантин до кінця цього року. Натомість пропонуватиме уряду ввести локдаун вже у новому році - у перші три тижні січня.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив на ранковому брифінгу 4 грудня:

"Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми будемо пропонувати уряду, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом трьох тижнів".

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання депутатів в парламенті, не виключив, що уряд дослухається до рекомендацій МОЗ, і не запроваджуватиме жорсткий карантин у грудні.

За його словами, остаточне рішення можуть ухвалити на наступному засіданні уряду в середу. Водночас він наголосив, що навіть за жорсткого карантину громадський транспорт не зупинятимуть.

Чим керується МОЗ

"В кінці січня і на початку лютого ми очікуватимемо пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему. До цього періоду потрібно підійти з мінімальними цифрами захворюваності на COVID-19, зокрема з мінімальною кількістю госпіталізованих", - пояснив логіку МОЗ Максим Степанов.

Натомість нині у МОЗ бачать "стабільний приріст нових випадків без різких стрибків".

За словами Максима Степанова, медична система України здатна впоратися із нинішнім навантаженням.

"Наразі ми як МОЗ не будемо рекомендувати вводити жорсткий карантин до кінця грудня, адже бачимо стабільний приріст нових випадків коронавірусної хвороби без різких стрибків. І ми можемо стверджувати, що наша медична система повністю витримає те навантаження, яке зараз є у зв'язку з COVID-19", - заявив урядовець.

Він також підтвердив ефективність карантину вихідного дня, який дозволив дещо пригальмувати динаміку нових заражень Covid-19. Водночас пан Степанов визнав, що бажаного ефекту - зниження кількості нових хворих на 20% - не вдалося досягти.