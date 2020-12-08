Хто отримав перші щеплення від ковід. Теленовини ВВС

У випуску 8 грудня:

  • У Великій Британії перші вакциновані від корона вірусу діляться враженнями і відчуттями. Хто на черзі?
  • Росія також почала масову вакцинацію. Проте із цим не можуть впоратися фабрики, що виробляють російську вакцину.
  • Знущання над жінками в сучасному світі. У яких країнах ще досі дівчат перевіряють на цнотливість?
  • 40 років з дня смерті Джонна Леннона. Говоримо із тодішніми та сучасними фанатами легендарних The Beatles.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.