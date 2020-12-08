Хто отримав перші щеплення від ковід. Теленовини ВВС
У випуску 8 грудня:
- У Великій Британії перші вакциновані від корона вірусу діляться враженнями і відчуттями. Хто на черзі?
- Росія також почала масову вакцинацію. Проте із цим не можуть впоратися фабрики, що виробляють російську вакцину.
- Знущання над жінками в сучасному світі. У яких країнах ще досі дівчат перевіряють на цнотливість?
- 40 років з дня смерті Джонна Леннона. Говоримо із тодішніми та сучасними фанатами легендарних The Beatles.
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