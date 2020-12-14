Чи стежила ФСБ за Навальним. Теленовини ВВС

У випуску 14 грудня:

  • Говоримо про подробиці міжнародного журналістського розслідування про те, як працівники російської ФСБ могли стежили за Олексієм Навальним.
  • Де польки будуть робити аборти? У сусідніх країнах клініки вже готуються до навали пацієнток.
  • Його голосом ВВС вперше зазвучало українською. Помер один із засновників ВВС Україна Олексій Сологубенко.
  • І таємниці князя Острозького. Як йому вдалося стати найвідомішим воєначальником свого часу.

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