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Відео, Відкриття українців у Антарктиці розкриває еволюцію світового океану, Тривалість 3,52
Нову п'явку Pterobdellina vernadskyi назвали на честь Володимира Вернадського та української антарктичної станції.
Відео, Як українці реагують на вимкнення NewsOne, 112 і ZIK, Тривалість 3,33
ВВС розпитала людей у Києві, Харкові та Рівному про санкції проти "каналів Медведчука"
Відео, Геймер-мільйонер. Як живе найбагатший кіберспортсмен світу, Тривалість 2,51
Йогану Сундштайну 27 років і він зірка культової гри Dota 2.
Відео, Українська Атлантида. Як виселяли людей для будівництва Кременчуцької ГЕС, Тривалість 5,34
Через зведення гідроелектростанції 130 тис людей у 200 селах втратили домівки.
Відео, Як одні українці прибирають тонни сміття за іншими, Тривалість 6,49
Жителі Кам'янця-Подільського об'єдналися в рух "Прибери в горах" і щотижня виїжджають на природу, щоб прибирати сміття за своїми співвітчизниками.
Відео, Тарифи на газ та електрику - чому народ проти, Тривалість 5,01
З початку 2021 року в Україні зросли тарифи на газ та електрику для населення.
Відео, П'ять таємниць Андріївської церкви , Тривалість 4,19
У Києві після масштабної реставрації, що тривала 11 років, відкрили для відвідувачів Андріївську церкву – пам'ятку бароко XVIII ст.
Відео, Нова мутація коронавірусу. Вже боятися чи ще ні?, Тривалість 5,11
Cвіт не оговтався від старого штаму коронавірусу, як занепокоєння викликає поява нового.
Відео, Що бачить пацієнт, який помирає в реанімації від коронавірусу, Тривалість 2,42
Лікар з американського штату Міссурі записав відео, яке імітує те, що бачить пацієнт, котрий вмирає на лікарняному ліжку від Covid-19.
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Відео, Рак і коронавірус не спинили британця від велоподорожі, Тривалість 2,43
Після смертельного ракового діагнозу британець Люк Гренфелл-Шоу вирушив у велику подорож.
Відео, "Я б ніколи не призначив людину, яка розганяла Майдан" - Зеленський, Тривалість 10,22
Жорстка розмова Стівена Сакура з Володимиром Зеленським у Лондоні
Про світ навколо
Відео, Мандрівник із сопілкою грає горам гуцульський аркан, Тривалість 3,44
Олександр Бондаренко з міста Косів на Івано-Франківщині кожне сходження на гірську вершину відзначає тим, що грає на сопілці аркан.
Відео, Як банер стає стильним гаманцем. Майстерня на заводі Промприлад, Тривалість 5,27
Завод Промприлад в Івано-Франківську за допомогою місцевих активістів та інвесторів перетворили на креативний центр.
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Відео, Як Ухань здолав коронавірус, Тривалість 3,30
Місто Ухань, із якого почалася пандемія коронавірусу, уже живе повним життям. Майже.
Відео, Проколи, надрізи, припалювання. Що ви знаєте про жіноче обрізання?, Тривалість 1,59
6 лютого у світі відзначають День боротьби з жіночим обрізанням.
Відео, Як живуть і помирають українські села, Тривалість 5,41
Чому в одних селах є ферми, школи, водонапірні вежі та спортивні майданчики, а в інших гниють серед поля колгоспні руїни, а воду досі беруть з криниці-журавля?
Відео, Чому на Камчатці масово загинули морські тварини, Тривалість 8,01
Екологи розглядають версію витоку токсинів та цвітіння водоростей.
Відео, Чому дехто не ховає носа під маску, Тривалість 4,32
Медичні дослідження свідчать, що найчастіше коронавірус потрапляє в організм через ніс. Однак це не заважає багатьом носити маску неправильно.