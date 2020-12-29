Чому Зеленський відсторонив суддю КС. Теленовини ВВС
У випуску 29 грудня:
- На засідання РНБО президент Зеленський усунув голову КС Олександра Тупицького. Розбираємося, наскільки це законно.
- Міненерго скасовує пільгові тарифи на газ та електроенергію. Чим це пояснюють, і як це позначиться на користувачах?
- У Парижі помер П'єр Карден. Згадуємо легендарного кутюр'є.
- З грузинських шишок ростуть майже всі європейські ялинки. Хто збирає насіння?
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