Чому Зеленський відсторонив суддю КС. Теленовини ВВС

У випуску 29 грудня:

  • На засідання РНБО президент Зеленський усунув голову КС Олександра Тупицького. Розбираємося, наскільки це законно.
  • Міненерго скасовує пільгові тарифи на газ та електроенергію. Чим це пояснюють, і як це позначиться на користувачах?
  • У Парижі помер П'єр Карден. Згадуємо легендарного кутюр'є.
  • З грузинських шишок ростуть майже всі європейські ялинки. Хто збирає насіння?

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