Чи звільнять Ріфмастера через плівки про убивство Шеремета? Теленовини ВВС
У випуску 4 січня:
- Чи причетне білоруське КДБ до убивства Павла Шеремета, і як нові дані вплинуть на слідство в Україні.
- Американські ЗМІ оприлюднили запис, на якому Трамп вимагав перерахувати результати виборів на свою користь.
- Чому суд у Лондоні не дозволив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США.
- 80 років на службі у королівській пошті - історія найстаршої листоноші Британії.
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