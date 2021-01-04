Чи звільнять Ріфмастера через плівки про убивство Шеремета? Теленовини ВВС

У випуску 4 січня:

  • Чи причетне білоруське КДБ до убивства Павла Шеремета, і як нові дані вплинуть на слідство в Україні.
  • Американські ЗМІ оприлюднили запис, на якому Трамп вимагав перерахувати результати виборів на свою користь.
  • Чому суд у Лондоні не дозволив екстрадицію Джуліана Ассанжа до США.
  • 80 років на службі у королівській пошті - історія найстаршої листоноші Британії.

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