Імпічмент Трампа – 2. Як президента США знову хочуть позбавити влади. Теленовини ВВС
У випуску 11 січня:
- Його забанив Твіттер, він не прийде на інавгурацію свого суперника Байдена, а тепер демократи знову намагаються влаштувати йому імпічмент. Чи вийде з другої спроби позбавити повноважень Дональда Трампа?
- "А у нас свій Трамп", - говорять виборці у Киргизстані. Там на виборах президента з великим відривом переміг Садир Жапаров - колишній політв'язень, а тепер лідер із безпрецедентними повноваженнями.
- Минув рік, а питань більше, ніж відповідей. Розслідування ВВС про збиття українського літака МАУ в Ірані - думки експертів, дипломатів та родичів загиблих.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!