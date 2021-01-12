Про що домовився Зеленський із президенткою Молдови Санду. Теленовини ВВС
У випуску 12 січня:
- Перший закордонний візит нової президентки Молдови Маї Санду - до Києва. Про що говорили і про що не згадували на зустрічі із Володимиром Зеленським?
- Креативні протести. Білорусів, що виходять на акції проти Лукашенка - жорстоко розганяє поліція. Тому вони вигадують все нові способи висловлювати незгоду проти керівника держави.
- Рік з часу першої смерті від "невідомого вірусу". Як Covid-19 ширився світом.
- Панголіни не винні. Чому цих рідкісних тварин можуть знищувати, і як боротися із браконьєрами.
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