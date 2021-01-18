Лукашенко поза грою. Мінськ позбавили права на чемпіонат світу з хокею

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Хокей є одним з улюблених видів спорту Олександра Лукашенка

Рада Міжнародної федерації хокею із шайбою (МФХШ) оголосила, що Мінськ не буде приймати цьогоріч Чемпіонат світу з хокею.

"Через безпекові питання, які перебувають поза контролем Міжнародної федерації хокею із шайбою, Рада МФХШ сьогодні підтвердила, що рішення про перенесення чемпіонату світу з хокею 2021 року з Мінська, Білорусь, є неминучим", - йдеться в повідомленні.

Чемпіонат світу з хокею мав відбутися у двох містах у Мінську та Ризі (Латвія) з 21 травня до 6 червня 2021 року.

Тепер Рада МФХШ має вирішити, чи можливо провести чемпіонат у Латвії, і чи можливо його провести лише в одному місті

Попередній чемпіонат світу з хокею 2020 року, який мав відбутися у Швейцарії, скасували через пандемію коронавірусу.

Як пояснюють рішення?

У МФХШ пояснили, що право на проведення чемпіонату світу з хокею можуть відкликати, якщо є підстави для занепокоєння та сумніви з приводу добробуту та безпеки свободи пересування гравців, членів делегацій, глядачів та журналістів.

"Дуже шкода, що довелося скасувати заявку на спільне проведення у Мінську та Ризі. Ми намагалися сприяти тому, щоб чемпіонат світу можна було використати як інструмент для примирення, щоб допомогти вирішити соціально-політичні проблеми, які є в Білорусі, і знайти позитивний шлях вперед", - заявив президент Міжнародної федерації хокею із шайбою Рене Фазель.

Напередодні Рене Фазеля жорстко розкритикували європейські політики та білоруська опозиція через зустріч 11 січня з Лукашенком у Мінську.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зустріч Рене Фазеля з Лукашенком 11 січня розкритикували європейські політики

Очільник МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що вітає рішення федерації позбавити Мінська турніру.

"Це правильний сигнал про те, що спорт не має використовуватися для вигоди авторитарних режимів. Латвія з честю виконає свої зобов'язання і готова оцінити можливість провести весь чемпіонат", - йдеться у дописі міністра.

Раніше німецька компанія Liqui Moly відмовилася бути спонсором чемпіонату, якщо він відбудеться у Мінську.

"Поточна ситуація у Білорусі, а також політика уряду, поводження з демонстрантами і очевидні порушення прав людини в Білорусі глибоко суперечать переконанням і цінностям Lіqui Moly", - йдеться в повідомленні компанії.

Як реагує білоруська опозиція та влада?

"Це перемога, тому що не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста напередодні Чемпіонату світу. Це перемога, тому що в Лукашенка не вийшло удати, що в нього все під контролем. Це перемога, тому що білоруси досягли свого і зробили це разом", - прокоментувала рішення МФХШ лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

За її словами, опозиція закликала міжнародну федерацію з хокею не легітимізувати режим, який програв вибори.

Минулого тижня Тихановська повідомила, що вона та її прихильники направили листи в МЗС країн-учасниць чемпіонату з закликом виступити проти проведення турніру в Мінську до тих пір, поки не звільнили всіх політв'язнів, не припинили затримання демонстрантів та не провели вільні, чесні вибори.

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Офіційної реакції білоруської влади на рішення МФХШ ще немає. Натомість державне інформагентство БЕЛТА опублікувало думку білоруського спортсмена, ексчемпіону світу з гирьового спорту В'ячеслава Хоронека, який заявив, що білоруських вболівальників позбавили справжнього свята.

Олександр Лукашенко раніше стверджував, що країна готова організувати чемпіонат світу з хокею "хоч завтра".

"Якщо Латвія відмовиться - ми проведемо чемпіонат світу в Білорусі, і це буде найкращий чемпіонат світу в історії", - говорив він на зустрічі з Фазелем 11 січня.

Білорусь була господинею чемпіонату світу з хокею лише один раз - в 2014 році.