Залишаючи Білий дім, Трамп помилував ідеологічного соратника Стіва Беннона

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Президент США Дональд Трамп помилував колишнього стратега Білого дому Стіва Беннон, повідомили джерела в Білому домі.

В останній день на посаді голови держави від Трампа багато хто очікував рішень про помилування і пом'якшення покарання.

За інформацією, яка надходить з Білого дому, радникам вдалося відговорити Трампа від помилування самого себе і членів своєї сім'ї.

Жоден президент раніше сам себе не милував, у юристів немає єдиної думки про законність такого кроку.

Новий президент Джо Байден вступить на посаду за кілька годин - о 17:00 за Гринвічем (19:00 за київським часом).

Міністерство юстиції США звинувачувало Беннона і трьох його спільників у шахрайських діях, в результаті яких вони привласнили сотні тисяч доларів в рамках кампанії "Ми будуємо стіну".

Ця компанія зібрала шляхом краудфандінга 25 млн доларів через сотні тисяч дрібних пожертв.

Політтехнолог отримав з цієї суми понад мільйон доларів, принаймні частину з яких він витратив на себе, стверджують федеральні прокурори з Південного округу Нью-Йорка.

Після арешту Беннона Трамп заявив, що шкодує з приводу арешту колишнього радника, але зазначив, що вже кілька років не спілкувався з ним і свого часу виступив різко проти приватного збору коштів на будівництво стіни.

У Білому домі підкреслили, що президент не мав ніякого стосунку до цієї справи.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишити свій пост в серпні 2017 року.

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Беннон, відомий ультраправими і націоналістичними поглядами, вважався лідером яструбів в Білому домі і був ключовим ідеологом президентської кампанії Трампа на її фінальному етапі - з серпня 2016 року.