Чи зможе Трамп ще раз балотуватися. Теленовини BBC
У випуску:
- Газові війни в Україні: що відбувається на Полтавщині, де на початку року протестували через підвищення цін на газ.
- Імпічмент Трампа: чи позбавлять вже колишнього президента Сполучених Штатів можливості повернутись у владу?
- Коронавірус навряд чи втік з лабораторії. Що іще з'ясували експерти ВООЗ у Китаї?
- Сто років фокусу, від якого й досі перехоплює подих, - розрізанню жінки навпіл.
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