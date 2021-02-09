Чи зможе Трамп ще раз балотуватися. Теленовини BBC

У випуску:

Газові війни в Україні: що відбувається на Полтавщині, де на початку року протестували через підвищення цін на газ.

Імпічмент Трампа: чи позбавлять вже колишнього президента Сполучених Штатів можливості повернутись у владу?

Коронавірус навряд чи втік з лабораторії. Що іще з'ясували експерти ВООЗ у Китаї?

Сто років фокусу, від якого й досі перехоплює подих, - розрізанню жінки навпіл.

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