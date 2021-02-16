Підриви і снайпери на Донбасі. Теленовини BBC

У випуску:

Загострення на Донбасі: що кажуть у Зеленського про перемир'я

  • Президент Зеленський дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох військових, які підірвались на вибухівці. Що відбувається на Донбасі і чи діє там перемир'я?
  • Техас засипало снігом. Небувалі морози та снігопади на півдні США.
  • Як у Росії приходять з обшуками до активістів, які виступили на підтримку Навального.
  • Китайський суперапп. Як один телефонний додаток може замінити сотні інших.
  • Дивовижне озеро в Австралії, що з висоти схоже на дерево життя.

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