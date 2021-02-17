Снігу багато не буває. Як український майстер робить гігантські скульптури

Автор фото, Сергій Радченко

67-річний Віктор Голуб із села Шевченкове на Черкащині понад 40 років створює біля свого двору гігантських сніговиків. А нещодавно він виліпив фігуру українського подружжя на волах.

Каже, що працював над скульптурою три доби, і мав чимало клопоту через обледеніння снігу.

"Я цю фігуру ледь доліпив, - зізнається Голуб. - Трохи не доробив і відклав на наступний день - мороз вдарив. Сніг кришиться. Доводилося гріти автофеном і так працювати".

"Сама гарба метрів три завдовжки. Разом з волами - шість метрів", - хвалиться він.

Хотів зробити тематичну скульптуру і до Дня закоханих 14 лютого, проте знову завадив мороз.

"Хотів до Дня закоханих ще зробити козака й козачку, які б цілувалися. Мали б бути три метри у висоту! Сніг спеціально заготовлював і вивозив з двору. Та не вийшло через морози", - пояснює чоловік.

Віктор Голуб давно став відомим у регіоні завдяки своїм сніговим скульптурам. Майже щороку створював велетенські копії казкових та історичних персонажів.

"Я почав робити це задля своїх дітей, а потім і онуків, - згадує майстер. - Колись зробив величезного Іллю Муромця. Починався ще з подвір'я і виходив на вулицю. Діти по його бороді на санях каталися. Ліпив і політиків. Наприклад, Юлію Тимошенко".

Автор фото, Сергій Радченко

18-річна онука Каріна Мурза ще змалку допомагала дідусю ліпити незвичні сніговики.

"Він не лише для нас це робить, а для всіх, - розповідає дівчина. - Йому це подобається. Біля двору взимку завжди стають люди, щоб сфотографуватися. Я в дитинстві допомагала йому. Навіть сусідських дітей збирав і ми всі разом ліпили".

Дружина Віктора Голуба Олександра завжди обговорює із чоловіком його ідеї.

"Ми в шлюбі 46 років. Звичайно, завжди підтримувала його, - каже Олександра Федорівна. - Разом з ним ліпити не можу, бо здоров'я не дозволяє. Але обговорюємо те, що він хоче зробити. В нього купа ідей. Завжди є муза, але не завжди є сніг".

Віктор Голуб спеціальної освіти для цього не має. Двічі намагався вступити на факультет скульпторів, але не пройшов.

Ще в армії здобув освіту авіамеханіка. Службі віддав 8 років життя. Пізніше працював механізатором на фермі. Задля свого задоволення робив людям печі й каміни.

"Він і в мене піч робив, - каже керівник Шевченківської ОТГ Сергій Смалько. - Це було ще в 90-х. Я тоді якраз перебрався в село. Вона й досі чудово працює. Він все життя на заробітки по всій Україні катався. В селі люди завжди чекають, коли ж почне ліпити свої чергові шедеври взимку".

Окрім чудернацьких сніговиків, Віктор Голуб ліпить скульптури з бетону, вирізає по дереву і загалом опанував понад 20 народних ремесел.