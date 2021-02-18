Два роки колонії – за стрім у Білорусі. Теленовини BBC

У випуску:

Білоруських журналісток ув'язнили на 2 роки в колонію. Чим вони відомі

  • У Білорусі журналісток "Белсату" засудили до двох років колонії за відео з акції протесту.
  • Фейсбук запровадив санкції через вимогу Австралії платити за поширення новин.
  • Поставки вакцин у рамках програми "COVAX" почнуться у кінці лютого. І УкраЇна може бути серед перших.
  • Пережити "сім хвилин жаху": НАСА гоується до висадки на Марс нового ровера.

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