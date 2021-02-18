Два роки колонії – за стрім у Білорусі. Теленовини BBC
У випуску:
- У Білорусі журналісток "Белсату" засудили до двох років колонії за відео з акції протесту.
- Фейсбук запровадив санкції через вимогу Австралії платити за поширення новин.
- Поставки вакцин у рамках програми "COVAX" почнуться у кінці лютого. І УкраЇна може бути серед перших.
- Пережити "сім хвилин жаху": НАСА гоується до висадки на Марс нового ровера.
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