Карантин на Прикарпатті і санкції ЄС проти Росії. Теленовини BBC
У випуску:
- Блокпости і польовий шпиталь. В Івано-Франківській області спалах коронавірусу. Там запровадили карантин червоної зони.
- Європейські санкції проти Росії: ЄС запроваджує нові обмеження через Навального.
- Повернути владу народу. У М'янмі розпочався загальний страйк. Тисячі людей виступили проти військового перевороту.
- Фейки про Covid-19. Лікарі закликають не поширювати відео про те, що парові інгаляції нібито захищають від коронавірусу.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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