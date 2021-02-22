Карантин на Прикарпатті і санкції ЄС проти Росії. Теленовини BBC

У випуску:

Блокпости і польовий шпиталь. В Івано-Франківській області спалах коронавірусу. Там запровадили карантин червоної зони.

Європейські санкції проти Росії: ЄС запроваджує нові обмеження через Навального.

Повернути владу народу. У М'янмі розпочався загальний страйк. Тисячі людей виступили проти військового перевороту.

Фейки про Covid-19. Лікарі закликають не поширювати відео про те, що парові інгаляції нібито захищають від коронавірусу.

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