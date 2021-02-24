В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу. Кому?

Автор фото, Олександр Скічко

Перше в Україні щеплення від коронавірусу зробили лікарю, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Ним став Євген Горенко, лікар-реаніматолог, повідомив голова черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Він розповів, чому лікар вирішив вакцинуватися:

"На моє запитання, чи готовий він вакцинуватися, відповідь була однозначною: "так". Коли я запитав: "чому?", він сказав: "Я щодня рятую людей у реанімації і бачу, до яких наслідків може призвести коронавірус".

Черкащина стала першою областю в Україні, яка вже отримала вакцину. Саме звідси почалася загальноукраїнська вакцинація.

Автор фото, Facebook/Олександр Скічко Підпис до фото, Євген Горенко(ліворуч) та Олександр Скічко

За словами пана Скічка, Черкаська область отримала 16 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca і під час першого етапу вакцинації планує щепити 7 тисяч мешканців.

Першими щеплення отримають медпрацівники та персонал, який надає допомогу ковідним хворим. На другому етапі вакцинуватимуть соцпрацівників, людей, старших 80 років, решту медпрацівників.

Під час третього етапу вакцинуватимуть рятувальників, поліцейських та вчителів. Далі вакцинуватимуть людей віком від 60 до 64 років і тих, у кого є супутні захворювання. На останньому етапі щеплення отримає решта населення.

Як щепитимуть від ковіду

23 лютого до України приїхали перші 500 тисяч доз вакцини від Covid-19 CoviShield. Вона вже зареєстрована в Україні.

CoviShield - це індійський аналог вакцини AstraZeneca.

Щеплення CoviShield роблять двома дозами у руку. З інтервалом від чотирьох до 12 тижнів між першою і другою дозами.

Вакцини AstraZeneca схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Європейською агенцією з лікарських засобів (EMA). Їх дозволили використовувати у понад 50 країн світу, серед яких ЄС, Велика Британія та США.

Ефективність захисту проти Covid-19 становить близько 63%.

Наразі немає достатніх даних про те, як ця вакцина впливає на розповсюдження вірусу.

Для перевезення і зберігання цієї вакцини підходять звичайні холодильники.