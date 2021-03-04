Новий локдаун, вбивства журналісток і сварки у королівській родині. Теленовини BBC

У випуску:

Шмигаль анонсував жорсткий локдаун через нову хвилю коронавірусу

  • Третя хвиля коронавірусу в Україні. Чи можливий новий локдаун та коли?
  • Чи були воєнні злочини на палестинських територіях? Міжнародний кримінальний суд почав розслідування.
  • Вбивство трьох журналісток в Афганістані. Чому там систематично нападають на працівників ЗМІ?
  • Чоловік британської королеви - у лікарні. А онуки звинувачують Букінгемський палац у нападках.

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