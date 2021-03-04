Новий локдаун, вбивства журналісток і сварки у королівській родині. Теленовини BBC
У випуску:
- Третя хвиля коронавірусу в Україні. Чи можливий новий локдаун та коли?
- Чи були воєнні злочини на палестинських територіях? Міжнародний кримінальний суд почав розслідування.
- Вбивство трьох журналісток в Афганістані. Чому там систематично нападають на працівників ЗМІ?
- Чоловік британської королеви - у лікарні. А онуки звинувачують Букінгемський палац у нападках.
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