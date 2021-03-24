Локдаун по всій Україні, скандал на Євробаченні, Суецький канал. Теленовини BBC
У випуску:
- Чи закриють всю Україну на локдаун? І чи вакцинація - під загрозою зриву? Відповідає секретар РНБО.
- Затор у Суецькому каналі: чи вдалося розблокувати одну з найбільших транспортних артерій?
- Революційне відкриття науковців із адронного колайдера.
- Музика чи політика? Російську співачку Маніжу зацькували після того, як відібрали на Євробачення.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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