Локдаун по всій Україні, скандал на Євробаченні, Суецький канал. Теленовини BBC

У випуску:

У РНБО не виключають всеукраїнського локдауну

  • Чи закриють всю Україну на локдаун? І чи вакцинація - під загрозою зриву? Відповідає секретар РНБО.
  • Затор у Суецькому каналі: чи вдалося розблокувати одну з найбільших транспортних артерій?
  • Революційне відкриття науковців із адронного колайдера.
  • Музика чи політика? Російську співачку Маніжу зацькували після того, як відібрали на Євробачення.

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