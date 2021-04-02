Байден і Зеленський, російська агресія, аварія у Тайвані. Теленовини BBC

У випуску:

Байден пообіцяв Зеленському не залишати Україну наодинці з агресивною Росією

  • У Вашингтоні перекритий Капітолій. Затримали чоловіка, який намагався протаранити кордон.
  • Перша телефонна розмова Зеленського та Байдена. Президент США пообіцяв підтримати Україну.
  • Ескалація у Криму та на Донбасі. Чи чекати загострення?
  • П'ятдесят загиблих. Що відомо про жахливу аварію потяга у Тайвані?
  • Врятувати архітектуру: як в Чернігові намагаються вберегти старовинні дерев'яні будинки?

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