Байден і Зеленський, російська агресія, аварія у Тайвані. Теленовини BBC
У випуску:
- У Вашингтоні перекритий Капітолій. Затримали чоловіка, який намагався протаранити кордон.
- Перша телефонна розмова Зеленського та Байдена. Президент США пообіцяв підтримати Україну.
- Ескалація у Криму та на Донбасі. Чи чекати загострення?
- П'ятдесят загиблих. Що відомо про жахливу аварію потяга у Тайвані?
- Врятувати архітектуру: як в Чернігові намагаються вберегти старовинні дерев'яні будинки?
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