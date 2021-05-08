Лотерея на відстріл бізонів у Великому каньйоні. 45 тисяч охочих

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бізон перетинає дорогу у Національному парку Єллоустоун у штаті Вайомінг

Понад 45 тисяч людей подали заявку на відстріл бізонів у Великому каньйоні після того, як Служба національних парків США (NPS) оголосила про лотерею.

Славетний національний парк в Аризоні шукає 12 "кваліфікованих добровольців", які б допомогли зменшити популяцію тварин. Її розмір почав загрожувати довкіллю.

Акцію не називають "полювання", тому що полювання в національних парках Америки заборонено.

Втім, екологи попереджають, такий крок може створити небезпечний прецедент.

Лотерею відкрили у понеділок, за дві доби у ній зареєструвалися понад 45 тисяч охочих.

Організатори відібрали перших 25 претендентів.

Після перевірки вміння стріляти та інших навичок 12 заявникам буде надана можливість вбити зубрів у районі Північного краю парку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північний край Великого каньйону, де мешкають бізони, має скелястий рельєф

Волонтерам дозволено привести з собою допоміжну бригаду. Бізони важать понад 2 тонни, але влучним стрільцям доведеться нести м'ясо тварин на собі. Моторизовані транспортні засоби або в'ючні тварини заборонені.

Відстріл відбудеться у скелястій, подекуди вкритій снігом місцині. Висота деяких піків досягає 2440 м.

Посадовці заявляють, що рішення запустити програму продиктоване швидким зростанням популяції бізонів, яка наразі налічує 600 тварин.

NPS сподівається зменшити стадо, яке мешкає у північній частині каньйону, до 200 особин. Це потрібно, щоби вберегти від витоптування археологічні розкопки корінних американців, зупинити ерозію ґрунту та забруднення води.

До того, як бізонів майже знищили у XIX столітті, тварини кочували більшою частиною континенту. За оцінками, до кінця 1800-х років популяції бізонів зменшилася від 30-60 млн до 400 тварин.

За словами екологів, навряд чи Великий Каньйон коли-небудь був частиною їхнього історичного ареалу.

На думку істориків, стадо Північного краю було завезене в цей район після невдалої спроби схрестити бізонів з домашньою худобою на початку XX століття.