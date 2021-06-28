Зеленський пожартував зі збірної Швеції та вніс проєкт Великого герба України

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді вніс проєкт закону про Великий герб України, а також пожартував про футбол - сказав, що очікує від шведських футболістів демонстрації того, як сильно Швеція любить Україну.

Водночас кілька гостей урочистого засідання Ради до Дня Конституції - ексдепутат Степан Хмара та колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін прийшли у білих футболках з написом "Зе - вбивця Конституції".

Автор фото, bykvu.com Підпис до фото, Депутати перших скликань Степан Хмара і Віктор Шишкін вважають, що Володимир Зеленський порушує Конституцію

Про футбол і Швецію

"З цієї високої трибуни я хочу подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом", - заявив президент під оплески та сміх у сесійній залі.

Минулого тижня саме завдяки перемозі шведів над поляками збірна України змогла вийти з третього місця у своїй групі в 1/8 Євро-2020, де 29 червня зіграє з тією ж Швецією.

"І ми віримо, що і завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну", - продовжив Володимир Зеленський.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гра Україна-Швеція пройде у Глазго у вівторок, початок - о 22:00 за київським часом

"Насправді, я пожартував. Я всім бажаю успіху. Нехай переможе сильніший. Але хто сильніший ми з вами знаємо", - додав він.

Цього року Швеція надасть Україні оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року для святкування 30 річниці Незалежності, повідомили у посольстві Швеції в Україні.

Її можна буде побачити у заповіднику "Софія Київська".

Латиномовний варіант Конституції Пилипа Орлика зберігається у Швеції з XVIII століття - відколи шведська армія була союзником Гетьмана Івана Мазепи проти Росії.

Невідкладний проєкт Великого герба

Автор фото, Олександр Ткаченко Підпис до фото, Ескіз-переможець Великого герба України

У кінці свого святкового виступу Володимир Зеленський звернувся до теми державних символів України.

"Всі ці роки існує тільки одне незакрите питання, єдиний державний символ, який прямо передбачений конституцією і якого досі не існує - це Великий герб України", - розповів президент.

За його словами, було багато конкурсів і суперечок з цього питання, але "у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку".

"А тому відповідно до 93 статті Конституції України я вношу до Верховної Ради законопроєкт про Великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду", - наголосив Володимир Зеленський.

Представлятиме цей проєкт у парламенті перший президент України, а нині голова української делегації у ТКГ в Мінську Леонід Кравчук.

Коли саме тепер можуть розглянути питання затвердження Великого герба невідомо, але вочевидь це станеться до 30-ї річниці незалежності 24 серпня.

Великий герб

Конкурси з затвердження Великого герба України проводилися з 1990-х років.

У листопаді 2020 року ці проби активізувалися і в уряді обрали ескіз-переможець, який може стати Великим державним гербом України.

Але для того, щоб затвердити цей символ, потрібна конституційна більшість парламенту - 300 голосів.

Водночас багато художників і геральдистів вважають, що Україні вже не потрібен Великий герб, а його функції цілком може виконувати чинний малий герб - тризуб.

"В 1996 році, коли ухвалювалась Конституція, через комуністів та соціалістів ніяк не проходила стаття про державні символи. Щоб їм догодити, вигадали, що буде потім Великий герб і буде їм серпів та молотків", - розповідав у розмові з BBC News Україна художник і геральдист Олекса Руденко.

"Сенсу в затверджені Великого герба дійсно немає. Час, коли це можна було зробити безболісно, вже минув. Існуюча символіка сприйнята країною й себе виправдала", - погоджувався голова журі, яке раніше обрало проєкт великого герба, Андрій Гречило.