Матч Україна-Швеція на Євро-2020 і секретні документи про "Дефендер". Теленовини BBC

15 хвилин(и) тому

У випуску:

Настрої перед грою Україна-Швеція у Глазго. Чи змогли доїхати вболівальники, і як на підготовку впливає карантин.

Що в секретних документах, які загубило британське міністерство оборони? Деталі операції проходу британського есмінця "Дефендер" біля Криму і дещо про Байдена.

Виїхати в село і стати популярною блогеркою. Ні, це не про українку Дашу Євтух, а дещо трохи екзотичніше.