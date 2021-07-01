Якою мовою Довбик розмовляє вдома, смерті від спеки і статуя Діани. Теленовини BBC
У випуску:
- Спека, що вбила вже тисячі людей. Рекордно високі температури на північному заході США і в Канаді. Лісові пожежі змусили владу евакуювати жителів Літтона в Британській Колумбії.
- Новий герой України Артем Довбик опинився в центрі мовного скандалу. Ми дізналися, якою ж мовою насправді спілкуються в його сім'ї.
- Принцесі Діані сьогодні виповнилося б 60 років. На її честь у саду Кенсінгтонського палацу відкрили статую. Принци Вільям і Гаррі замовили скульптуру ще в 2017 році.
- І битва під Берестечком - одна з найбільших в історії Європи - очима українських істориків.
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